Um Himmels Willen

Hauptdarsteller Fritz Wepper erinnerte sich zuletzt im Interview gern an die Anfänge: "Mein persönlicher Höhepunkt in all den Jahren war die Gala in der zweiten Staffel 2003, bei der ich als Bürgermeister Wöller Elvis Presley geben durfte – Elvis ist einfach so weit weg von der Figur Wöller, das war ein echter Überraschungsmoment für alle." Wie wahr!