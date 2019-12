prisma 50/2019

Von Stephan Braun

Noch etwas mehr als zwei Wochen, dann ist das Jahr schon wieder zu Ende. Schnell ging es vorüber, finden Sie nicht auch?

Der eine oder andere Jahresrückblick im Fernsehen ist bereits gelaufen. Wir im Verlag von prisma haben unseren eigenen Jahresrückblick – in Form von 65 farbenfrohen Titelseiten, die wir in diesen Tagen auf den großen Bildschirmen in unserer Redaktion sehen. Alles Titel, die wir in diesem Jahr für Sie gebaut haben. Mit Stolz blicken wir darauf, bei einigen auch mit ein bisschen Wehmut, bei manchen sind wir rückblickend sogar ein wenig kritisch.

Welche unserer Titelseiten hat Ihnen 2019 am besten gefallen?

Im Internet unter www.prisma.de können Sie jetzt eine Vorauswahl treffen, im Januar findet dann hier im Heft die große Endauswahl statt. Wie es funktioniert, steht auf Seite 10.