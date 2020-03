prisma 13/2020

Von Stephan Braun

Ein Fehler in unserem Fernsehprogramm? Ja, das passiert. Wir drucken unser Magazin schon mehrere Tage bevor Sie es in den Händen halten. Oft ändern die Sender kurzfristig ihr Programm, zum Beispiel bei Sport-Übertragungen und vor allem dann, wenn aktuelle Geschehnisse eine Sonderberichterstattung nötig machen.

Beides ist in diesen Tagen der Fall. In erster Linie liegt das am Coronavirus, das uns beschäftigt. Da die meisten Veranstaltungen nicht mehr stattfinden, reagieren die Sender und passen ihre Übertragungen an.

Unser Service für Sie: Auf unserer Website www.prisma.de finden Sie stets das aktuelle Programm, in unserer prisma-App natürlich auch. Übrigens: Auf dieser Seite bieten wir Ihnen jetzt einen Freizeittipp – so lange, bis wir guten Gewissens wieder auf Veranstaltungen hinweisen können.