prisma 44/2019

Von Stephan Braun

Bei der Auswahl der Fernsehtipps für diese Programmwoche bekam ich von den Fernsehsendern quasi eine extra Portion Geschichtsunterricht. Nicht zu irgendeinem Thema aus der Vergangenheit, sondern zu unserer gesamtdeutschen Geschichte.

Und schnell kommen die Erinnerungen hoch an jenen 9. November 1989, an dem Günter Schabowski abends in einer Pressekonferenz eher beiläufig mitteilte, dass die neue Reiseregelung der damaligen DDR "sofort, unverzüglich" gelte. Die innerdeutsche Grenze war offen, die Mauer fiel.

Doch dadurch geriet längst nicht alles in Vergessenheit. Spitzeleien, Widerstände gegen das System, Trennungsgeschichten oder Fluchtversuche: wichtig, dass uns all das in Erinnerung bleibt. Im Fernsehen ist das Angebot in dieser Woche groß. Schauen Sie sie sich an, unsere Geschichte!