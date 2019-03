prisma 13/2019

Von Stephan Braun

Wenn am Samstag, 30. März, das TV-Programm unserer aktuellen Print-Ausgabe beginnt, dann ist – und jetzt lesen Sie ganz genau – der Spaziergang-im-Park-Tag.

Und am Sonntag folgt der World Backup Day (Tag der Datensicherung). Am Donnerstag findet sich im Kalender der Weltschlagzeugertag. Über die Herkunft und den Ursprung von Gedenktagen ist oft nicht viel bekannt. Leider. Dass Datensicherung längst ein tägliches und sogar notwendiges Thema ist, dafür benötigen wir einen Gedenktag ganz sicher nicht.

Und für einen Gang an die frische Luft auch nicht. Und die Schlagzeuger? Auch die brauchen keinen eigenen Gedenktag. Wer ihn wirklich braucht? Zum Beispiel die zahlreichen Autisten, derer an diesem Dienstag, 2. April, gedacht wird. Oder die weltweit unzähligen Minenopfer, die auch am 4. April im Gedenkkalender stehen. Zu Recht!