prisma 36/2017

Was meinen Sie?

Von Florian Blaschke

Jedes Jahr besuchen wir etliche prisma-Leser, um zu erfahren, was ihnen an unserem Magazin gefällt – und wo sie Verbesserungsbedarf sehen. Aus diesen Gesprächen entstehen viele spannende Ideen – und ab diesem Heft finden Sie einige davon in prisma.

Auf Seite zwei (Start) beispielsweise den Veranstaltungstipp mit Highlights aus Musik, Show und Bühne, unser "Lieblingsstück der Woche" mit Schönem, aber auch Nützlichem für zu Hause oder die "Nächste Ausfahrt" mit Tipps für Ihren nächsten Ausflug.

Und auf Seite 5, immer im Wechsel, unsere Tipps zu aktuellen Streaming-Highlights, neuen Kino-Filmen, lesenswerten Büchern

oder dem Radio-Programm.

Da wir nun leider nicht jeden unserer knapp sechs Millionen Leser besuchen können, interessiert uns natürlich auch Ihre Meinung zu diesen neuen Rubriken. Daher: Teilen Sie sie doch mit uns – per E-Mail an redaktion@prisma-verlag.de oder

auf www.prisma.de/kontakt

Wir sind gespannt!