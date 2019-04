prisma 14/2019

Von Stephan Braun

Neulich im Supermarkt: Die junge Mutter neben mir in der Obst- und Gemüseabteilung befreit die Salatgurke von ihrer Kunststofffolie. An der Brottheke verzichtet ein Herr auf die Plastiktüte, in die ihm die Verkäuferin das geschnittene Brot packen möchte. Er hat seine eigene Tasche mit.

Einen Tag später werden mir in einem namhaften Modehaus auch Tüten angeboten: in zwei Farben und drei unterschiedlichen Formaten – aus Plastik. All das macht mich nachdenklich.

In den sozialen Netzwerken kursiert ein Beitrag über einen ehemaligen Fußballschiedsrichter, der Plastikmüll aus den Supermärkten verbannen möchte. Seine Idee: Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen. Doch ist das die Lösung? Ich weiß es nicht, denke aber darüber nach. Dieser Beitrag ist kein Plädoyer. Aber einer, der uns alle nachdenklich machen sollte.