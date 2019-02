| Verlosung

Sie wollen fit in den Frühling starten, aber wissen noch nicht, wie? Wie wäre es mit frischen und selbst gepressten Säften? Mit dem Smeg-SJF01-Entsafter wird ein kraftvoller und gesunder Start in den Frühling zum Kinderspiel.

Das Gerät im Stil der 1950er-Jahre regelt auch den Gehalt an Fruchtfleisch. Entkernte und klein geschnittene Früchte oder auch Gemüse können direkt von oben in das Gerät gegeben werden, ohne dass die Schale entfernt werden muss. Für alle, die mit der Hilfe von Säften gesund in den Frühling starten wollen, gibt es bei Ebay eine große Auswahl an Haushaltsgeräten, Entsaftern und Saftpressen. Mehr Infos dazu können Sie unter www.ebay.de finden.

prisma und Ebay verlosen 2x1 Smeg-SJF01-Entsafter im Wert von je 589 Euro. Einfach bis zum 1. März anrufen und gewinnen: 01379/885026*

* 0,50 Euro/Anruf a.d.dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Die Sachpreise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung der Sachpreise möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb – Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.