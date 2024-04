Arzt-Kolumne: Dellwarzen – lästiges Mitbringsel aus dem Schwimmbad

Vor zwei Wochen kam ein neunjähriger Grundschüler mit seiner Mutter in die Praxis. „Schauen Sie mal. Was ist das denn? Warzen?“ Das fragte mich die Mutter und zeigte mir die Unterarme ihres Sohnes. Diese waren übersäht mit stecknadelgroßen Hautknötchen. Ich schaute mir die kleinen Knötchen an. Der Junge hatte sie auch an anderen Stellen seines Körpers, an den Hüften, im Nacken und sogar auf den Augenlidern. „Es sind tatsächlich Dellwarzen“, antwortete ich der Mutter.