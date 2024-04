Ratgeber: Sportlich fit bis ins hohe Alter - zweiter Teil

Neben Radfahren ist Golfen „die Top-Sportart für Menschen in der zweiten Lebenshälfte“, so Ostermeier. Immerhin acht bis zehn Kilometer Fußmarsch absolvieren Golfspieler auf jeder Runde über 18 Löcher. Das bringt nicht nur das Herz und den Kreislauf in Schwung. „Auch Muskeln, Bandscheiben und Wirbelsäule werden durch die regelmäßige Bewegung auf unebenem Untergrund exzellent trainiert“, erklärt der Sportmediziner. Das Risiko für akute Sportverletzungen ist dabei sehr gering. Lediglich auf die Schultern sollte man achten: „Die oft gleichförmig und unsachgemäß ausgeübten Schlagtechniken führen häufig zu dem Überlastungssyndrom Golferschulter“, warnt der Experte. Auch bei Vorschädigungen in der unteren Lendenwirbelsäule lieber Vorsicht walten lassen. Diesen und anderen medizinischen Problemen ließe sich allerdings durch eine verbesserte Ausbildung, sprich eine orthopädisch saubere Technik, effizient entgegenwirken, rät Ostermeier.