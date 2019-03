| Süß und vitaminreich

In ihrer Heimat Indien gilt die Mango als Speise der Götter. Kein Wunder, so süß und saftig, wie sie ist. Noch heute wird der größte Teil der mehr als tausend Sorten dort produziert. Die Früchte sind das ganze Jahr über in Deutschland erhältlich. 200 Gramm Mango decken den Tagesbedarf an Provitamin A und liefern Vitamin C, Kalium und Folsäure.

Perfekt ist das Obst, wenn es süßlich duftet und auf Fingerdruck leicht nachgibt. Gelagert werden sollten Mangos nicht unter acht Grad. Nach dem Schälen werden mit einem Messer – möglichst nah am Kern entlang – große Stücke abgeschnitten.

Vor allem püriert macht die Mango Spaß, zum Beispiel als Smoothie, etwa mit Ananas, Orange, Banane oder Möhre. In Sorbets, im Kuchen und Kompott passt sie zu Maracujas, Himbeeren, Erdbeeren und Limetten. Die Mango schmeckt auch zu Herzhaftem: im Chutney als Dip oder Tellerklecks neben Hülsenfrucht- und Fleischgerichten.