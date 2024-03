Besondere Oscar-Momente: Marlon Brando und der ausgeschlagene Oscar

Arzt-Kolumne

Warum Gendermedizin so wichtig ist

Weil Gendermedizin in Deutschland zu wenig Beachtung findet, führt dies zu Konsequenzen, die vermeidbar wären: Frauen sterben häufiger an Herz-, Kreislauf- und Gefäßkrankheiten als Männer – und auch häufiger als an allen Krebserkrankungen zusammen.

