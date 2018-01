| TV-Tipps

Gesundheit spielt eine immer größere Rolle. Wir verraten Ihnen, wann und wo Sie sich im TV informieren können.

Hautnah: ein Tag in Europas größter Klinik

Jedes Jahr werden im größten Universitätsklinikum Europas rund 130 000 Menschen behandelt. Rund um die Uhr kümmern sich Ärzte, Pflegepersonal und Wissenschaftler in der renommierten Charité in Berlin um die Patienten. Diesen Einsatz haben Reporter-Teams des Rundfunks Berlin-Brandenburg einen ganzen Tag lang an verschiedenen Standorten der Klinik beobachtet – sowohl in der zentralen Notaufnahme am Campus Charité Mitte als auch in der Psychiatrie am Campus Benjamin Franklin.

24 h Charité • 13. Januar 2018 • 18.30–19 Uhr • rbb

Essen als Medizin

Blasenentzündung, Bluthochdruck, Rheuma – es gibt Patienten, die an ihren Gesundheitsproblemen fast verzweifeln. Die Ernährungs- Docs des Norddeutschen Rundfunks wollen mit gezielten Ernährungs-Strategien die Symptome ihrer Patienten deutlich verbessern und die Krankheiten sogar heilen.

Die Ernährungs-Docs • 15. Januar 2018 • 21–21.45 Uhr • NDR

Liebesleid

Die Gedanken kreisen, das Herz rast, der Magen schmerzt. Liebeskummer bringt Körper und Geist aus dem Gleichgewicht. Liebeskummer- Expertin Katharina Sohn erklärt, wie Betroffene einen Weg aus dieser Lebenskrise finden können.

Planet Wissen • 16. Januar 2018 • 13–14 Uhr • WDR