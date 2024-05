Arzt-Kolumne von prisma: Demenz verhindern – durch die richtige Prävention

Die Diagnose Demenz ist ein Schock für Betroffene. Doch mindestens ein Drittel aller Fälle könnte verhindert werden – mit der richtigen Prävention. Das zeigen Studien. Am Tübinger Uniklinikum wird seit vielen Jahren eine Langzeitstudie durchgeführt: Das Ziel ist, Risikofaktoren für eine Demenzerkrankung zu erkennen. Für meine Sendung haben wir einen Teilnehmer begleitet. Der 82-Jährige nimmt seit 13 Jahren immer wieder an verschiedenen Tests teil. Beispielsweise zur Multi-Tasking-Fähigkeit des Gehirns: Er muss einen Flur entlang gehen und dabei gleichzeitig Kreuzchen auf ein Blatt Papier machen. „Zu laufen und gleichzeitig zu schreiben, auch wenn es nur Kreuze sind, ist anstrengend – ich will ja nicht fallen!“ Wie viele Kreuze er in einer Minute schafft, wie akkurat er sie setzt und wie schnell und lang seine Schritte dabei sind – das alles kann frühe Hinweise auf eine beginnende Demenz liefern. „Wenn dann Menschen eben ganz langsam werden oder sogar stehenbleiben, weil sie sonst nicht schreiben können, dann ist das ein klares Zeichen dafür, dass die Kapazität abgenommen hat“, erklärt Professor Gerhard Eschweiler vom Uniklinikum Tübingen.