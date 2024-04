Reise-Aktionswoche: Experten konnten weiterhelfen

Bei einem Instagram-Live am nächsten Tag konnten Carolin Steig und Martin Merten prisma-Leser von einem Urlaub in Deutschland überzeugen. Die beiden Reiseblogger sind am liebsten hierzulande unterwegs und kennen Orte, die sonst nicht viele Touristen auf ihrer Agenda haben. In der Reise-Aktionswoche ist außerdem der prisma-Podcast „Hallo Urlaub!“ mit David Göttler erschienen. Als Alpinist ist er regelmäßig in den Bergen unterwegs. 40 Minuten lang spricht er über seine Abenteuer als Bergsteiger und seine Motivation, an seine Grenzen zu gehen. Zum Beispiel als er es schaffte, ohne zusätzlichen Sauerstoff den Gipfel des Everest zu erreichen. Mehr davon im Podcast!