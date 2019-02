| Veranstaltungstipps

Ihr Erfolgsbuch "Altes Land" wurde mehr als eine halbe Million Mal verkauft. Jetzt geht Dörte Hansen mit ihrem neuen Roman "Mittagsstunde" auf Lesereise.

Die norddeutsche Autorin erzählt darin die Geschichte vom fiktiven friesischen Örtchen Brinkebüll und dem Verschwinden einer bäuerlichen Welt. Die Schriftstellerin, die in der Grundschule lernte, dass es außer Plattdeutsch noch andere Sprachen gibt, liest am 13. Februar in Hannover aus ihrem neuen Buch. Weitere Stationen sind unter anderem Braunschweig (15. Februar), Oldenburg (17. Februar), Lüneburg (26. Februar) und Ahrensburg (27. Februar).

Was: Lesungen von Dörte Hansen

Lesungen von Dörte Hansen Wann: 13.2., 19.30 Uhr

13.2., 19.30 Uhr Wo: Kleiner Sendesaal des NDR, Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22, 30169 Hannover

Kleiner Sendesaal des NDR, Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22, 30169 Hannover Infos: Karten-Kontakt für Hannover: 0511/887252

"Schneeglöckchentage Knechtsteden"

Als eines der größten Schneeglöckchenfestivals haben die Nettetaler Schneeglöckchentage viele Jahre tausende Besucher angelockt – bis damit 2018 Schluss war. Nun wird die Tradition im Kloster Knechtsteden in Dormagen fortgesetzt. Am 16. und 17. Februar haben Gartenfans nun dort die Gelegenheit, die ganze Palette der Frühlingspflanzen kennenzulernen. Neue und historische, seltene und einfach nur schöne Exemplare bringen die Spezialisten aus dem In- und Ausland mit in die ehemalige Abtei. Zusätzlich bieten die Organisatoren ein kostenloses Vortragsprogramm zu Themen rund um Schneeglöckchen und Begleitpflanzen an. Eintritt: fünf Euro (Kinder bis 16 Jahre frei).

Wann: 16.–17.2., jeweils 10–16 Uhr

16.–17.2., jeweils 10–16 Uhr Wo: Kloster Knechtsteden 1, 41540 Dormagen

Kloster Knechtsteden 1, 41540 Dormagen Infos: www.schneegloeckchentage-knechtsteden.de

"Gartenträume"

Bis es wieder so richtig in die Beete geht, können Hobbygärtner die Vorfreude auskosten und sich bei den "Gartenträumen" über die neusten Produkte informieren, von Modellgärten inspirieren lassen und mit Experten der Branche austauschen. Bei der Gartenmesse vom 15. bis 17. Februar in Freiburg zeigen mehr als 100 Aussteller Trends und neue Technik, präsentieren Outdoor-Möbel, Pflanzen, Gestaltungsideen und Zubehör. Halle 3 wird mehrmals am Tag verdunkelt, um Leuchtkugeln, Lampions und Whirlpools zur Geltung kommen zu lassen. Nach Freiburg blühen die "Gartenträume" vom 22. bis 24. Februar in Ulm und vom 30. Mai bis 2. Juni in Überherrn (Landkreis Saarlouis). Reguläre Karten: 7,50 Euro.

Wann: 15.–17.2., Freitag 14–20 Uhr, Samstag/Sonntag 10–18 Uhr

15.–17.2., Freitag 14–20 Uhr, Samstag/Sonntag 10–18 Uhr Wo: Messe, Hermann-Mitsch-Straße 3, 79108 Freiburg

Messe, Hermann-Mitsch-Straße 3, 79108 Freiburg Infos: www.gartentraeume.com und Service 032/221096857

"Ferien & Freizeit"

Die größte Touristikmesse des Bundeslandes Brandenburg öffnet vom 15. bis 17. Februar ihre Tore. Zu "Ferien & Freizeit" in Cottbus werden mehr als 200 Aussteller erwartet. Sie präsentieren die neuesten Reisetrends. Ob Wandern, Golfen, Motorradurlaub, Rad- und Wassersport oder Kulturtrips – das Spektrum reicht von Entspannung in der Nähe über Städtereisen bis zu Fernreisen in die ganze Welt. In der Ausstellung "Fit + Gesund" werden Angebote zu den Themen Wellness, Kuren, Kosmetik, Medizin, Vorsorge, Sport und gesunde Ernährung gezeigt. Der reguläre Eintritt liegt bei fünf Euro, ermäßigt drei Euro, Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren zahlen einen Euro.