"Der Himmel brennt", wenn vier Paare eine Achterbahn der Gefühle erleben. Sie gehen durch die "Hölle" und zurück, streiten und versöhnen sich, stehen sich selbst im Weg und wachsen über sich hinaus. "Ganz oder gar nicht" – alles, um am Ende zu sich selbst zu finden und zu erkennen, worauf es im Leben wirklich ankommt.

Das Musical "Wahnsinn!" hat der Musik von Wolfgang Petry eine fulminante Rückkehr auf die Showbühne beschert. Jetzt wird das Musical vom 6. März bis 14. April auch im Kölner Musical-Dome für Stimmung sorgen – und Sie können dabei sein! Mehr Infos sind unter www.wahnsinn-musical.de erhältlich.

Blicken Sie hinter die Kulissen einer Musicalproduktion, teilen Sie das Lampenfieber mit einigen der renommiertesten Darsteller Deutschlands und erleben Sie Ihre persönliche Premiere auf der Bühne des Musical-Domes! Gesucht werden Musicalfreunde, die in zwei Szenen mitwirken möchten. Zunächst in einer humorvollen Yoga-Szene und als Höhepunkt in der zentralen Szene mit dem mitreißenden Titelsong des Stückes – "Wahnsinn". Sie bekommen ein Kostüm und eine entsprechende Maske und proben Ihren Einsatz am Tag der Aufführung mit der Regieassistenz.

Aber keine Angst: Sie brauchen keine Vorkenntnisse und müssen auch keinen Text lernen – körperliche Grundfitness ist jedoch von Vorteil. Und das Beste: Vier Ihrer besten Freunde oder vier Familienmitglieder dürfen Ihnen von den Rängen aus zujubeln. Bewerben Sie sich mit einem Ganzkörperbild und einigen biografischen Eckdaten und verraten Sie uns Ihren besten Moment im Leben mit einem Wolfgang-Petry-Song:

BB Promotion GmbH

Stichwort "Wahnsinn!"

Komödienstraße 11

50667 Köln

oder Sie können sich auch per E-Mail bewerben bei presse.koeln@bb-promotion.com.

prisma und BB Promotion verlosen eine Gastrolle im Musical "Wahnsinn!" mit den Hits von Wolfgang Petry. Der Termin für die Gastrolle ist der Freitag, 15. März 2019 (Showbeginn 20 Uhr). Für diese Show erhält der Gewinner auch vier Tickets. Für Proben sollten Sie am 15. März bereits ab 12 Uhr in Köln verfügbar sein. Einsendeschluss für die Bewerbung: 5. Februar 2019*

* Der Sachpreis wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung des Sachpreises möglich. Rechtsweg ist aus geschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb – Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.bb-promotion.com/datenschutz