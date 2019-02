| Buchtipp

Von Florian Blaschke

Es gibt wohl nur wenige Beziehungen, in denen je der Satz "Wir streiten zu wenig" gefallen ist. Genau den aber hat Meredith Haaf auf ihr neues Buch gedruckt. Dabei aber beschränkt sich die 35-Jährige nicht aufs Private. Ihr Plädoyer ist gesellschaftlich und politisch gemeint.

"Ich möchte den Streit als Zeitvertreib rehabilitieren", schreibt Haaf und analysiert psychologische und soziologische Grundlagen, macht Ausflüge in Biologie und Erziehungswissenschaften, landet ganz selbstverständlich in der Politik und nimmt akribisch unter die Lupe, was beim Streit oft im Vordergrund steht: Macht.

Besonders spannend ist es dabei festzustellen, was mit dem Leser passiert. Denn natürlich lernt der viel über Freunde, Familie oder Politik. Am meisten aber lernt er über sich selbst. "Den anderen auszuhalten ist eine Grundkompetenz, die man braucht, um Spaß am notwendigen Streit zu haben", schreibt Haaf. Sich selbst auszuhalten, dürfte nach der Lektüre jedoch die größere Herausforderung sein.

Titel: Streit! Eine Aufforderung

