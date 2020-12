Anne Will - Gäste und Thema: Donald Trump geht – was wird?

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 6. Dezember, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 6. Dezember, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Countdown im Weißen Haus: Trump geht - was wird?

Countdown im Weißen Haus: Trump geht - was wird? Gäste: Sigmar Gabriel (SPD, ehemaliger Vizekanzler, Außen- und Wirtschaftsminister a.D.), Norbert Röttgen (CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages), Samira El Ouassil (Kolumnistin und Autorin), Angelika Kausche (Abgeordnete der Demokratischen Partei im Repräsentantenhaus in Georgia), Peter Rough (US-Politikberater am Hudson Institute, Washington D.C. und Mitglied der Republikanischen Partei).

Die Amtsübergabe gerät zum Nervenkrieg zwischen den Demokraten und dem amtierenden US-Präsidenten Donald Trump. Mehr als einen Monat nach der US-Wahl sowie nach Neuauszählungen in mehreren Bundesstaaten und abgewiesenen Klagen wegen Wahlbetruges bleibt Joe Biden der Sieger. Doch Donald Trump gesteht seine Niederlage weiterhin nicht ein und wiederholt seine nicht belegten Betrugsvorwürfe. Was kann Trump als amtierender US-Präsident noch bewirken? Was bleibt von seiner Politik und welchen Einfluss wird er weiter haben? Kann der designierte US-Präsident Joe Biden mit seinem Kabinett das Land wieder einen? Inwieweit werden sich die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA wieder verbessern?

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 7. Dezember, 21 Uhr (ARD)

Montag, 7. Dezember, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 9. Dezember, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 9. Dezember, 22.50 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 10. Dezember, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 10. Dezember, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

