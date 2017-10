Sechsteiligen Reihe bei VOX

"Das Vorstellungsgespräch": Bewerber und ihr Wunsch-Job

Von Andreas Schöttl

VOX setzt direkt im Anschluss einer neuen Folge von "Die Höhle der Löwen" auf ein weiteres Business-Format. In "Das Vorstellungsgespräch" dreht sich alles darum, ob und wie Bewerber an ihren Wunsch-Job kommen.

Den Arbeitnehmern geht es innerhalb der Republik gerade ja sehr gut. Ein aktuelle Studie der Beratungsgesellschaft Ernst & Young beispielsweise will aussagen, dass es noch nie in der Geschichte Deutschlands für so viele Menschen Arbeit gegeben hat.

Im Zuge dieses Booms ließ sich Angela Merkel erst im Juli noch zu folgender Aussage hinreißen: "Wir setzen das Ziel, dass wir 2025 Vollbeschäftigung haben wollen." Ob das so auch kommen wird, steht noch in den Sternen. Sicher aber ist, auch in acht Jahren wird der Bewerber auf eine Stelle immer noch ein Vorstellungsgespräch zu führen haben. Anschauungsunterricht, wie so etwas am besten funktionieren könnte, gibt VOX jetzt in einer neuen sechsteiligen Reihe.

In "Das Vorstellungsgespräch", direkt im Anschluss an "Die Höhle der Löwen" im Programm, sucht nun unter anderem der weltgrößte Paketdienst UPS nach einem neuen Zusteller. Dann geht es in einer Art Business-Casting weiter: Was der Neue können sollte, stellt Personaldirektorin Britta Weber zunächst vor. Dann ist zu sehen, wie Bewerber sich präsentieren und wen die Chefs überzeugend finden ...

