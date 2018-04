Neues Format

RTL bringt eine eigene Version der Erfolgsshow "Bares für Rares" an den Start. Das Trödelformat mit Horst Lichter, das nachmittags im ZDF bis zu 23 Prozent der Zuschauer vor den Fernseher lockt, soll in der RTL-Version auf den Namen "Die Superhändler" hören und in großen Teilen an das Original angelehnt sein. Das berichtet "Bild".

Auch im Privatfernsehklon sollen Privatpersonen ihre mehr oder weniger wertvollen Antiquitäten verschiedenen Trödelhändlern zum Verkauf anbieten, nachdem sie ein Experte unter die Lupe genommen hat. Den Verkaufsprozess gestaltet RTL allerdings ein wenig spannender als das ZDF: Während in der Horst-Lichter-Show alle Händler an einem Tisch sitzen und versuchen, sich gegenseitig zu überbieten, sollen die potenziellen Käufer bei "Die Superhändler" jeweils in einem eigenen Raum ihre Gebote abgeben, ohne dabei zu wissen, was ihren Kollegen die angebotenen Stücke wert sind. Die Verkäufer allerdings müssen bei jedem Gebot sofort entscheiden, ob sie es annehmen – ohne zu wissen, ob der nächste Händler vielleicht mehr bieten würde.

"Die Superhändler" soll von Sükrü Pehlivan ("Der Trödeltrupp") moderiert werden. Wann das neue Format erstmals auf Sendung geht, ist nicht klar.

Quelle: teleschau – der Mediendienst