Hart aber fair – Gäste und Thema heute: Taugt Europa als Krisen-Manager?

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 8. Februar, 21.00 Uhr (ARD)

Thema: Die Frage nach den Impf-Deals: Taugt Europa als Krisen-Manager?

Die Frage nach den Impf-Deals: Taugt Europa als Krisen-Manager? Gäste: Katarina Barley (SPD, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments), Rolf-Dieter Krause (Journalist, ehemaliger Leiter des ARD-Studios Brüssel, berichtete 15 Jahre lang für die ARD aus Brüssel), Gisela Stuart (Brexit-Befürworterin; ehemals britisches Parlamentsmitglied, jetzt im House of Lords), Stephan Pusch (CDU, Landrat des Kreises Heinsberg), Linn Selle (Präsidentin der "Europäischen Bewegung Deutschland"), Jan Fleischhauer (Journalist; Kolumnist beim "Focus"; war vorher 30 Jahre beim "Spiegel")

Kaum gemeinsame Maßnahmen, zögerlich beim Kauf der Impfstoffe: Warum wirkt die EU In der Corona-Krise so schwach? Ist Brüssel gut bei Vorschriften, aber schlecht bei harter Politik? Oder zeigt diese Krise: Die EU muss stärker werden, denn gemeinsam geht es besser als allein? Über diese Fragen diskutiert Frank Plasberg in "Hart aber fair" mit seinen Gästen.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. Februar, 22.50 Uhr (ARD)

Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 14. Februar, 21.45 Uhr (ARD)

Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 18. Februar, 22.15 Uhr (ZDF)

Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

