| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

Maybrit Illner, Anne Will und Co.:

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 4. Februar 21 Uhr (ARD)

Montag, 4. Februar 21 Uhr (ARD) Thema: Gefühltes Öko-Vorbild, gelebter Klimasünder - lügt sich Deutschland grün?

Gefühltes Öko-Vorbild, gelebter Klimasünder - lügt sich Deutschland grün? Gäste: Svenja Schulze (SPD, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit), Hannes Jaenicke (Schauspieler und Umweltaktivist), Holger Lösch (stellv. Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie e.V. BDI), Heike Holdinghausen (Redakteurin in der Redaktion Wirtschaft und Umwelt der taz; Buchautorin "Uns stinkt's: Was jetzt für eine zweite ökologische Wende zu tun ist"), Jan Fleischhauer (Journalist und Buchautor; Spiegel-Kolumnist "S.P.O.N. - Der schwarze Kanal")

Deutschland hält sich für den Öko-Weltmeister: Aber warum produzieren wir dann immer mehr Müll, werden die Autos immer größer, fragt sich nicht nur Frank Plasberg. Mit seinen Gästen diskutiert er über das Thema Umwelt- und Klimaschutz in Deutschland. Alles eine Lebenslüge? Unterlaufen Industrie und Bürger die staatlichen Vorgaben, weil Umweltschutz mühselig und Konsum bequemer ist?

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" und Moderator Frank Plasberg finden Sie hier.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 6. Februar, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 6. Februar, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 7. Februar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 7. Februar, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 13. Februar, 23.00 Uhr (ARD)

Mittwoch, 13. Februar, 23.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 17. Februar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 17. Februar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.