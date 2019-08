| Zweiter Spieltag in England

Zweiter Spieltag in England:

Die Premier League gilt derzeit als beste Liga der Welt. In diesem Jahr möchte Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool erneut um den Titel mitspielen und Meister Manchester City ein Schnippchen schlagen. Pay-TV-Sender Sky hat sich in der Saison 2019/20 wieder die Fernsehrechte für Deutschland gesichert. Hier erfahren Sie, welche Partien live zu sehen sind.

Am 2. Spieltag überträgt Sky insgesamt sechs Spiele live. Den Anfang macht am Samstag, 17. August 2019, der FC Arsenal, der gegen den FC Burnley gefordert ist. Sky Sport 1 berichtet ab 13.20 Uhr live, Toni Tomic kommentiert die Begegnung.

Auch das Gastspiel von Klopps FC Liverpool beim FC Southampton am Samstag ist natürlich live zu sehen: Ab 15.50 meldet sich Kommentator Jonas Friedrich.

Die weiteren Live-Spiele am 2. Spieltag:

Manchester City - Tottenham Hotspur, Samstag, 17.8., ab 18.15 Uhr

Sheffield United - Crystal Palace Sonntag, 18.8., ab 14.50 Uhr

FC Chelsea - Leicester City Sonntag, 18.8., ab 17.00 Uhr

Wolverhampton Wanderers - Manchester United, Montag, 19.8., ab 20.50 Uhr

Sky hatte sich die Premier-League-Rechte in Deutschland, die zuletzt bei Streaminganbieter DAZN lagen, zur neuen Saison wieder zurückgeholt. Insgesamt will der Sender 232 Spiele der ersten englischen Liga live übertragen, der Rest ist in voller Länge zeitversetzt zu sehen.

Fußball im TV – wo läuft was? Der große prisma-Überblick.

Quelle: areh