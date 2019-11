| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 20. November, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 20. November, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Diverse Themen der Woche.

Diverse Themen der Woche. Gäste: Edmund Stoiber (CSU, ehem. bayerischer Ministerpräsident), Anastasia Biefang (transsexuelle Bundeswehrkommandeurin), Anna von Bayern ("Bild"-Redakteurin), Franz Alt (Fernsehjournalist), Hajo Schumacher (Autor)

Die CDU steckt kurz vor ihrem Parteitag in einer Identitätskrise. Braucht die Union neue Visionen und neue Köpfe statt Angela Merkel und AKK? Das fragt Sandra Maischberger den CSU-Ehrenvorsitzenden Edmund Stoiber. Die Grünen dagegen strotzen vor Selbstbewusstsein: Mit viel Rückenwind von der eigenen Partei will das Grünen-Spitzenduo Baerbock-Habeck zurück an die Macht im Bund. Aber sind ihre Positionen wie eine strengere Regulierung der Wirtschaft oder das Ende der Autos mit Verbrennungsmotor bis 2030 wirklich mehrheitsfähig? Über diese und weitere Fragen diskutiert Sandra Maischberger mit ihren Gästen.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 21. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 21. November, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Armutsrisiko Familie – heute Eltern, morgen arm?

Armutsrisiko Familie – heute Eltern, morgen arm? Gäste: Johannes Vogel (FDP, Sprecher für Arbeitsmarkt und Rentenpolitik der Bundestagsfraktion), Franziska Giffey (SPD, Bundesfamilienministerin), Jutta Allmendinger (Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB)), Iris Dworeck-Danielowski (AfD, familienpolitische Sprecherin der NRW-Landtagsfraktion), Fee Linke (alleinerziehende Mutter), Marie-Christine Ostermann (Unternehmerin)

Was hilft Familien und Alleinerziehenden tatsächlich? Braucht es noch mehr Kindergeld? Was bringt das Gute-Kita-Gesetz? Und ist nicht auch die Wirtschaft gefragt – mit höheren Löhnen oder flexiblen Arbeitszeitmodellen? Über diese Fragen diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 24. November, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 24. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 25. November, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 25. November, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 4. Dezember, 22.55 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 4. Dezember, 22.55 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

