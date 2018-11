| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 14. November, 21.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 14. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Kaum Chefinnen, weniger Geld: Werden Frauen immer noch benachteiligt?

Kaum Chefinnen, weniger Geld: Werden Frauen immer noch benachteiligt? Gäste: Judith Williams (Unternehmerin), Katharina Schulze (B'90/Grüne, Fraktionsvorsitzende Bayern), Ursula Engelen-Kefer (ehem. Gewerkschafterin), Reinhard Sprenger (Unternehmensberater), Hajo Schumacher (Journalist)

In der Themenwoche Gerechtigkeit befasst sich Sandra Maischberger mit dem Thema Gleichberechtigung. Mit ihren Gästen diskutiert sie folgende Fragen: Ist die Gleichberechtigung in der deutschen Gesellschaft nicht angekommen? Muss der Gesetzgeber der Wirtschaft und der Politik verpflichtende Frauenquoten verordnen, damit mehr Frauen in Spitzenpositionen gelangen? Sollte Gehaltsgleichheit per Gesetz festgelegt werden? Oder sind Frauen einfach gefordert, sich stärker durchzusetzen?

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 15. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 15. November, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 18. November, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 18. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 26. November, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 26. November, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 12. Dezember, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 12. Dezember, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

