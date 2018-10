| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

Maybrit Illner, Anne Will und Co.:

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 17. Oktober, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 17. Oktober, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Watschn für die Volksparteien: Wer braucht noch Union und SPD?

Watschn für die Volksparteien: Wer braucht noch Union und SPD? Gäste: Florian Schroeder (Kabarettist) Rudolf Dreßler (SPD, Sozialpolitiker) Philipp Amthor (CDU, Bundestagsabgeordneter) Sigmund Gottlieb (ehem. ARD-Moderator) Markus Feldenkirchen ("Spiegel"-Journalist)

Die Landtagswahl in Bayern brachte den einstigen Volksparteien verheerende Ergebnisse. Doch in Berlin scheint niemand Konsequenzen zu ziehen. Ist die SPD überhaupt noch zu retten? Haben die Grünen bereits ihren Platz links der Mitte übernommen? Wie lange können sich Merkel und ihre großkoalitionäre Bundesregierung noch halten? Diese Fragen diskutiert Sandra Maischberger mit ihren Gästen.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 18. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 18. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Nach Bayern, vor Hessen – wie schnell verfällt Merkels Macht?

Nach Bayern, vor Hessen – wie schnell verfällt Merkels Macht? Gäste: Alexander Dobrindt (CSU-Landesgruppenchef), Olaf Scholz (SPD, Vizekanzler, Bundesfinanzminister), Armin Laschet (CDU, Ministerpräsident NRW), Claudia Kade (Ressortleiterin Politik "Welt"), Robert Habeck (B´90/Grüne, Parteivorsitzender), Prof. Ursula Münch (Politikwissenschaftlerin)

Die Landtagswahl in Bayern war eine Watschn für die Große Koalition in Berlin. CDU/CSU und SPD hoffen auf bessere Ergebnisse in Hessen. Doch die Macht von Bundeskanzlerin Angela Merkel bröckelt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 21. Oktober, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 21. Oktober, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 29. Oktober, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 29. Oktober, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 7. November, 23.30 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 7. November, 23.30 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

