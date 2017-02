| Start in über 200 Ländern

Mit der Ausstrahlung in über 200 Ländern auf sechs Kontinenten wird die neue Amazon-Serie "You Are Wanted" von und mit Matthias Schweighöfer ab dem 17. März nahezu weltweit verfügbar sein. Das gab es zuvor bei keiner deutschen Serie."Wir wollten mit 'You Are Wanted' eine deutsche Serie schaffen, die genauso ein internationales Publikum anspricht", erklärt Matthias Schweighöfer . "Wir und unsere Partner von Warner Bros. freuen uns schon darauf, diese spannende Geschichte Zuschauern rund um den Globus zu zeigen", so der 35-Jährige, der nicht nur als Hauptdarsteller fungiert, sondern auch als Regisseur und Produzent.Für Christoph Schneider sind es gar "bahnbrechende Neuigkeiten für die deutsche TV-Landschaft. Wir glauben, dass Qualitätsserien aus Deutschland wie 'You Are Wanted' Kunden auf der ganzen Welt begeistern können", sagt der Geschäftsführer von Amazon Video Deutschland.Schweighöfer spielt in der Thrillerserie den jungen Hotelmanager und Familienvater Lukas Franke, dessen persönliche Daten gehackt werden und ihn zu einem Mitglied einer terroristischen Vereinigung machen. Das BKA ermittelt in der Folge gegen ihn auch auch seine Frau ( Alexandra Maria Lara ) beginnt an ihm zu zweifeln.Mit Hilfe von Lena Arandt ( Karoline Herfurth ), ebenfalls ein Opfer der Hacker, versucht er die Täter ausfindig zu machen und zur Strecke zu bringen.Mit Tom Beck ("Einstein"), Catrin Striebeck ("SOKO Stuttgart"), Edin Hasanovic ("Schuld sind immer die Anderen"), Louis Hofmann ("Jeder stirbt für sich allein"), Lucie Aron ("Ich und Kaminski") und Katrin Bauerfeind ("Bauerfeind assisitiert...") sind weitere deutsche Schauspieler in "You Are Wanted" zu sehen.Die sechs Episoden von "You Are Wanted" stehen über die Amazon Prime Video-App für Smart TVs , mobile Geräte wie Tablet und Smartphones Amazon Fire TV , dem Fire TV Stick oder online unter amazon.de/primevideo zum Abruf bereit.