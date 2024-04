Miniserie mit Michael Douglas: "Franklin" lässt als Gründervater nichts anbrennen

Nur: Die Entscheidungsträger am Hofe ließen sich von der Franklin-Mania nicht anstecken. Sie taktierten und warteten ab, hielten Franklin, zumindest offiziell, hin. Zu einem klaren Bekenntnis wollte sich Frankreich in der angespannten politischen Lage zunächst nicht hinreißen lassen.

Lebendiges Historienepos

So weit, so verbrieft: Pate für die Miniserie stand das Sachbuch "A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America" von Pulitzer-Preisträgerin Stacy Schiff. Ein trockener historischer Essay ist "Franklin" gleichwohl mitnichten geworden. Im Gegenteil.