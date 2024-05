Oliver Pochers Kinder werden von Touristen bedrängt - Amira Pocher empört

Inspiration zum Streamen

Die Streaming-Tipps der Woche: Die verzweifelte Suche eines Puppenspielers

Benedict Cumberbatch glänzt in der sechsteiligen Miniserie 'Eric' auf Netflix als Puppenspieler auf der Suche nach seinem verschwundenen Sohn. Moritz Bleibtreu gibt in 'Viktor bringt's' auf Prime Video als besserwisserischer Service-Techniker Lebenstipps. Weitere Streaming-Highlights der kommenden Woche in der Übersicht.

