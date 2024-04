Das sind die neuen Streaming-Highlights der Woche

Hier stellen wir dir die neuen Streaming-Highlights der Woche vor: Alle Infos zu "Als du mich sahst", "Star Wars: Geschichten des Imperiums", "Die Zweiflers" und "Knuckles".

Sie zählt zu den glücklichen Menschen, die scheinbar kaum bis gar nicht altern: Beim Vergleich der 19-jährigen Anne Hathaway in "Plötzlich Prinzessin" (2001) und ihrem heutigen Ich fallen auf Anhieb nur wenige altersbedingte Veränderungen auf. Für Amazon Prime Video darf die inzwischen 41-jährige US-Amerikanerin nun trotzdem in ihre erste "Altersrolle" schlüpfen: In "Als du mich sahst" verkörpert sie eine alleinerziehende Mutter, die sich in einen knapp 20 Jahre jüngeren Boyband-Sänger verliebt. Was Disney+, Paramount+ und Co. in den nächsten Tagen sonst noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"Als du mich sahst", Prime Video Was tun, wenn man sich verliebt, diese Liebe aber unmöglich erscheint? In Amazons Liebesdrama "Als du mich sahst" (ab 2. Mai) verlieben sich die 40-jährige, alleinerziehende Mutter Solène (Anne Hathaway) und der 24-jährige Boyband-Sänger Hayes Campbell (Nicholas Galitzine) ineinander. Vor allem Solène hält diese Romanze für chancenlos. Trotzdem versucht man es unter dem Brennglas von Presse und sozialen Medien miteinander. Als sich Hayes zu seiner Solène bekennt und sie ihn auf einer Europatournee begleitet, trifft sie auch die anderen Bandmitglieder samt den blutjungen Freundinnen und Groupies. Und dann wäre da ja noch Solènes Tochter, die bislang noch nichts von der neuen Beziehung ihrer Mutter wusste.

Die Verfilmung des gleichnamigen Buches der auch als Schauspielerin bekannten Robinne Lee, im Originaltitel "The Idea of You", versucht nicht mehr zu sein, als sie ist: eine einfache, wenn auch aufgrund der Konstellation ungewöhnliche Liebesgeschichte, die sowohl tragische als auch leichte Noten enthält. Wenn die wie immer großartige Anne Hathaway mit der coolen Band-Entourage an einem Pool im gemieteten Luxus-Ferienhaus in Südfrankreich "chillt" – eingehüllt in weite Klamotten -, wohnt man einer Vorführung von Age- und Body-Shaming vom Feinsten bei.

"Star Wars: Geschichten des Imperiums", Disney+ Pünktlich zum "Star Wars"-Tag am 4. Mai (May the 4th) startet Disney+ mit "Star Wars: Geschichten des Imperiums" eine neue Animations-Serie, die sich zwei dunklen Charakteren aus der Sci-Fi-Saga widmet: Die junge Nachtschwester Morgan Elsbeth taucht in der Realserie als "The Mandalorian" und "Ahsoka" auf. Angelehnt an "Geschichten der Jedi" (2022) erzählt "Star Wars"-Mastermind Dave Filoni in der neuen sechsteiligen Animationsserie nun ihre Vorgeschichte: "Vor vielen Jahren wurde mein Volk fast restlos ausgelöscht", erinnert sich Morgan Elsbeth im Trailer. Getrieben von Wut möchte sie sich nun dem Imperium anschließen und zur Handlangerin von Großadmiral Thrawn werden. Ein zweiter Erzählstrang der Serie rückt hingegen die Ex-Jedi Barriss Offee (bekannt aus der Serie "Star Wars: The Clone Wars") in den Fokus: Nach einem tragischen Ereignis möchte sie sich ihrem neuen Meister Darth Vader anschließen und seine Schülerin werden. Die insgesamt sechs Episoden sind zum Erscheinungstag abrufbar.

"Die Zweiflers", ARD Mediathek David Haddas so humorvolle wie tiefgründige Familien-Dramedyserie "Die Zweiflers" (sechs Folgen ab 3. Mai, ARD Mediathek) möchte mit Stereotypen aufräumen und einen authentischen Einblick in die Lebensrealität jüdischer Menschen in Deutschland geben. Fast alle Darstellerinnen und Darsteller haben jüdische Wurzeln, und jede(r) einzelne entdeckte laut eigener Aussage im Drehbuch Parallelen zu eigenen Lebenserfahrungen. Großvater Symcha Zweifler (gespielt vom jüdisch-amerikanischen Bühnenstar Mike Burstyn) hatte in Frankfurt am Main nach dem Krieg das Delikatessen-Imperium der Familie aufgebaut. Als er nun verkündet, es verkaufen zu wollen, stürzt das besonders seine exaltierte Tochter Mimi (Sunnyi Melles) in eine Sinn- und Identitätskrise. Denn das Geschäft war das Wichtigste im Leben der Zweiflers – neben ihren Traditionen.

Samuel (Aaron Altaras) ist ein Zweifler der dritten Generation. Als seine Freundin Saba (Saffron Coomber) schwanger wird, ist die Freude groß – und für die älteren Zweiflers ist völlig klar, dass die Britin mit karibischen Wurzeln zum Judentum konvertieren und das Kind selbstverständlich beschnitten werden wird. Und so löst Sabas unerwartete Weigerung eine handfeste Krise in der Familie aus. Das Dilemma rund um die Beschneidung ist ein zentraler Konflikt im Sechsteiler. Wie es sich für eine gute Familienserie gehört, hat jedes einzelne Mitglied weitere, ganz persönliche Baustellen. Beim internationalen "Canneseries"-Festival wurde "Die Zweiflers" als Beste Serie des Jahres ausgezeichnet.

"Knuckles", Paramount+ Auch Trickhelden haben hin und wieder ihre Problemchen. Nach den Ereignissen aus dem Kinofilm "Sonic the Hedgehog 2" muss sich der rote außerirdische Ameisenigel Knuckles an sein neues Leben auf der Erde gewöhnen. In der Live-Actionserie "Knuckles" (sechs Folgen, ab 27. April, Paramount+) erwartet den Helden außerdem eine schwierige Prüfung: Er soll den stellvertretenden Sheriff Wade Whipple (Adam Pally) die Künste des Echidna-Kriegers lehren. Dabei stellt Knuckles fest, dass er selbst noch eine Menge lernen kann. Doch viel Zeit zur Selbstoptimierung bleibt nicht: Buyer (Rory McCann), ein ehemaliger Handlanger von Dr. Robotnik, will Knuckles' Superkräfte stehlen. Dafür setzt er Agent Mason (Kid Cudi) und Agent Willoughby (Ellie Taylor) auf ihn an. Im englischen Original wird Knuckles erneut von "Luther"-Star Idris Elba gesprochen. Eine fortsetzende Erzählung soll mit "Sonic the Hedgehog 3" am 25. Dezember ins Kino kommen.