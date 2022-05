Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers: Wo wird das Finale der Europa League übertragen?

Ist Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers im Free-TV zu sehen?

Ja. Die RTL-Gruppe zeigte während der gesamten Saison in der Regel pro Spieltag in der Europa League oder Conference League ein Spiel mit deutscher Beteiligung live im Free-TV. Natürlich wird dort auch das Finale der Frankfurter gegen die Rangers zu sehen sein. Das Finale findet am Mittwoch, 18. Mai, um 21 Uhr in Sevilla statt. RTL überträgt ab 20.15 Uhr.