Europa League 21/22: Wer zeigt Celtic Glasgow - Bayer Leverkusen?

Celtic Glasgow - Bayer Leverkusen im Livestream

Auf Bayer Leverusen wartet am 2. Spieltag ein besonderer Europapokal-Abend: Es geht in den traditionell sehr stimmungsvollen Celtic Park in Glasgow. Die Partie wird live bei Streaming-Anbieter TVNOW übertragen. Der Streaming-Anbieter der RTL-Gruppe zeigt alle Spiele mit deutscher Beteiligung in der Europa League und der neu geschaffenenen Conference League sowie weitere ausgewählte Spiele. Anstoß ist um 21.00 Uhr.