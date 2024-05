Neu bei Netflix, Disney+, WOW und Co.: Von "Eric" bis "Little Wing" und mehr

Benedict Cumberbatch glänzt in der sechsteiligen Miniserie 'Eric' auf Netflix als Puppenspieler auf der Suche nach seinem verschwundenen Sohn. Moritz Bleibtreu gibt in 'Viktor bringt's' auf Prime Video als besserwisserischer Service-Techniker Lebenstipps. Weitere Streaming-Highlights der kommenden Woche in der Übersicht.

Er zählt zu den gefragtesten britischen Schauspielern: Spätestens seit seiner Titelrolle in der BBC-Serie "Sherlock" ist Benedict Cumberbatch aus der internationalen Film- und Serienwelt nicht mehr wegzudenken. Es sind die genialen Sonderlinge wie der Marvel-Held Doctor Strange oder der britische Mathematiker Alan Turning (in "The Imitation Game"), die den 47-Jährigen offenbar besonders reizen. Im Netflix-Thriller "Eric" mimt Cumberbatch nun einen Puppenspieler, der seinen Sohn vermisst. Was WOW, Prime Video und Co. in den nächsten Tagen sonst noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"Eric", Netflix Auch all jene, die von Allerwelts-Crime-Storys gelangweilt sind, sollten der sechsteiligen Miniserie "Eric" (ab 30.5. bei Netflix) eine Chance geben. Benedict Cumberbatch ("Sherlock") spielt im New York der 80er-Jahre einen Puppenspiel-Star, der täglich mit seiner TV-Show "Good Day Sunshine" Kinder und Eltern unterhält. Als sein neunjähriger Sohn Edgar (Ivan Morris Howe) auf dem Schulweg verschwindet, stürzt dies Vater Vincent und dessen Frau Cassie (Gaby Hoffmann) in eine tiefe Krise. Detective Michael Ledroit (McKinley Belcher III) leitet die Ermittlungen, doch auch er hat – wie Edgars Eltern – mit persönlichen Dämonen zu kämpfen. Ein bisschen wie ein Dämon wirkt auch jene mannsgroße Puppe, die Edgar wie besessen zeichnete, bevor er verschwand. Nun glaubt sein Vater, jene Figur namens Eric könnte zum Schlüssel für Edgars Wiederkehr werden. Mehr und mehr gleitet der Puppenspieler in eine gefährliche Parallelwelt ab, in der Eric eine zentrale Rolle einnimmt.

Eines sollte man vorab wissen: Der bärenstark geschriebene und inszenierte Psychokrimi der britischen Autorin Abi Morgan (Drehbuch-Emmy für "The Hour") ist nichts für zarte Gemüter. Einige Figuren offenbaren Abgründe rund um Drogen, Sexualität und (auto)destruktive Gewalt, die manchmal schwer zu ertragen sind. Gespielt ist dies alles außergewöhnlich gut. Vor allem überzeugt Cumberbatch als sperriger Kreativer, aber auch McKinley Belcher III ist umwerfend als schwarzer Detective in einem noch sehr rassistisch geprägten, schmutzigen New York zu Zeiten der Aids-Pandemie. Ein düsteres, wendungsreiches Crime-Drama, dem man sofort anmerkt, dass hier eine verschlungene Geschichte mit starken Charakterporträts abseits ausgetretener Genre-Pfade erzählt wird.

"Viktor bringt's", Prime Video Der Berliner Vollblut-Service-Techniker Viktor Kudinski (Moritz Bleibtreu) arbeitet in der achtteiligen Amazon-Serie "Viktor Bringt's" (ab 30. Mai) mit Mika (Enzo Brumm) zusammen, seinem Sohn aus geschiedener Ehe. Beim besserwisserischen Tech-Handwerker und seinem entfremdeten Filius, einem Philosophiestudenten, prallen Welten aufeinander. Während die beiden Waschmaschinen, Kaffeeautomaten oder Sound-Anlagen liefern und installieren, müssen zahlreiche Probleme gelöst und teilweise skurrile Kunden versorgt werden. Sie werden, meist als Gaststars pro Folge, von einem prominenten Schauspiel-Ensemble zu Leben erweckt.

Mit dabei sind Heino Ferch ("Allmen"), David Kross ("Prey"), Caro Cult ("Biohackers"), Jacob Matschenz ("Babylon Berlin"), Jasna Fritzi Bauer ("Tatort" Bremen) und Caroline Peters (ehemals "Mord mit Aussicht"). Erschaffen hat diese leichte Großstadt-Comedy Marcus Pfeiffer, der 2021 mit Marcus H. Rosen müllers Schwimmbad-Farce "Beckenrand Sheriff" mit Milan Peschel bei Kritikern und Publikum punktete. Mit "Viktor Bringt's" liefert Pfeiffer mit Regisseur Ed Herzog (Macher der Eberhofer-Krimis) ein Format, das mehr als nur ein bisschen an die Kultserie "Der Tatortreiniger" mit Bjarne Mädel erinnert. Während dessen Todesspuren-Beseitiger Schotty zu Schauplätzen des Ablebens gerufen wurde, um dort merkwürdige Dinge zu erleben und noch seltsamere Menschen zu treffen, sind es bei Viktor & Sohn nun mehr oder weniger verrückte Lebende, die etwas bestellt haben.

"Der Parkhausmord – Wer tötete Charlotte Böhringer?", WOW Ihr Tod wirft noch immer Fragen auf: Die Münchner Millionärin Charlotte Böhringer wurde 2006 ermordet. Als Täter präsentierte die Polizei recht schnell ihren Neffen: Doch Benedikt Toth bestritt damals und bestreitet bis heute die Tat. Verurteilt wurde er dennoch: zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld. 2023 kam er frei: Die Sky-Doku "Der Parkhausmord – Wer tötete Charlotte Böhringer?" rekapituliert ab 30. Mai seinen Fall mitsamt einiger Ungereimtheiten.

Sie sind selten, aber gerade in Bayern machten Justizirrtümer in den letzten Jahren Schlagzeilen: Man denke an den Fall Gustl Mollath und den "Badewannen-Mord". Auch beim Mord an Charlotte Böhringer ist längst nicht alles so klar, wie es sollte. Das Urteil gegen Benedikt Toth basierte auf Indizien, bei den Ermittlungen und im Gerichtsprozess wurde augenscheinlich unsauber gearbeitet. In der unaufgeregten Sky-Doku kommen neben Benedikt Toth, seiner Familie und Freunde auch prominente Skeptiker wie Münchens ehemaliger OB Christian Ude, Juristen und Sachverständige zu Wort. Aber auch Befürworter des Urteils wurden gefragt. Am aussagekräftigsten ist allerdings das Schweigen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten, die sich nicht zu dem Fall äußern wollten

"Little Wing", Paramount+ Kaitlyn McKay (Brooklynn Prince) ging es schon einmal besser: "Ich befinde mich in einer emotionalen Umbruchphase", stellt die Teenagerin bereits im Trailer zum Coming-of-Age-Drama "Little Wing" (ab 24. Mai bei Paramount+) fest. Hauptgrund für die schwierige Situation ist die Scheidung ihrer Eltern, die ihre Mutter Maddie McKay (Kelly Reilly) vor finanzielle Schwierigkeiten stellt. Um den drohenenden Verkauf des Familienhauses zu verhindern, beschließt Kaitlyn, Geld zu beschaffen.

Gemeinsam mit ihrem besten Freund Adam King (Che Tafari) bricht Kaitlyn beim benachbarten Taubenzüchter ein und entwendet eines seiner kostbarsten Exemplare. Den Vogel verkauft sie anschließend an die russische Taubenmafia. Doch Kaitlyn hat die Rechnung ohne den gewieften Jaan Vari (Brian Cox) gemacht, der Kaitlyn alsbald als Diebin identifiziert. "Indem du den Vogel genommen hast, hast du zerstört, was von meinem Leben übrig ist", klagt er. Doch anstelle das Mädchen anzuzeigen, beschließt er mit ihr zusammenzuarbeiten. Denn nur so besteht die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit seinem geliebten Vogel ... "Little Wing" erzählt eine emotionale Geschichte über familiäre Konflikte und persönliche Schwierigkeiten.