Neu bei Netflix "Ripley": Fakten zur hochspannenden Serie mit Andrew Scott

Schon der Trailer zu "Ripley" verspricht absolute Hochspannung und wird garantiert zum Serien-Highlight im April 2024. Hier findest du alle Infos zur hochklassisch besetzten Serie mit Andrew Scott in der Hauptrolle.

"Ripley": Darauf basiert die Serie Wer kennt ihn nicht? "Der talentierte Mr. Ripley", ein Roman von Patricia Highsmith, in dem der bedürftige Tom Ripley sein Leben – mit allem, was er hat, verbessern will. Auf seinem Weg dorthin begleitet ihn der Roman und der Rezipient erfährt, wie sich Ripley in den 1960ern in der ganzen Welt (insbesondere in Italien) durch Lügen und Betrügereien von Tag zu Tag durchboxt. Nach ersten Angaben von Netflix orientiert sich die Serie nah an dem Film aus dem Jahr 2000.

Film-Vorlage und Inhalt Nicht nur der Roman "Der talentierte Mr. Ripley" dürfte vielen Zuschauern bekannt sein, sondern auch der gleichnamige Film aus dem Jahr 2000. In diesem nimmt der Protagonist Tom Ripley, ein finanziell mittelloser Mann über Umstände und Lügen eine neue Identität an. Bald darauf wird er von Herrn Greenleaf sr. beauftragt, seinen Sohn Herbert, genannt Dickie Greenleaf von Italien zurück nach Hause, nach New York zu holen. Für Dickie hingegen, der in Italien mit seiner Freundin Marge sinnlos seine Zeit vertreibt, wird der Urlaub eine Art Dauerzustand. Auf seiner Reise nach Italien nimmt Ripley dann erstmals einen fremden Namen an, nämlich den von Dickie. Als er diesen ausfindig macht, schlüpft er mehr als nur in die Rolle eines Detektivs: Er beobachtet den stinkreichen Sohn genau, freundet sich mit seinen Freunden, Geliebten und Bekannten an. Er wird förmlich zu Dickie.

Weiteres erfahrt ihr selbst bald im Stream. "Der talentierte Mr. Ripley" war schon damals ein großartiger Erfolg, was nicht zuletzt an der hochkarätigen Besetzung lag: Neben Matt Damon und Jude Law waren auch Cate Blanchett und Gwyneth Paltrow in dem Film zu sehen. Aber auch die Besetzung von "Ripley" kann sich sehen lassen.

Die Besetzung Die Hauptrolle Tom Ripley spielt Andrew Scott. Er ist bereits aus einigen tollen Produktionen bekannt: So spielte er schon in dem Film "Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln" an der Seite von Hollywood-Star Johnny Depp und er war in der zweiten Staffel von "Fleabag" als "Hot Priest" zu sehen. Ebenso ist Schauspieler Johnny Flynn, u.a. bekannt aus „Lovesick“ als Dickie Greenleaf mit von der Partie. Dakota Fanning, die u.a. aus den "Twilight" Filmreihen bekannt ist, verkörpert Marge, Dickies Freundin. Im Trailer ist auch John Malkovich in einem Cafe´ in Venedig sitzend zu bewundern, doch in welcher Rolle, das wurde noch nicht preisgegeben.