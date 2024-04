Bei "Hart aber fair": CDU-Politiker Mario Voigt erklärt Aufbackdöner zum Beispiel für "gelebte Integration"

Was soll eine "deutsche Leitkultur" sein? Bratwurst und Aufbackdöner? Tut es Deutschland gut, konservativer zu werden? Über diese Fragen wurde in der ersten "Hart aber fair"-Ausgabe nach der Pause diskutiert.

Interview mit Markus Söder

Einen Machtkampf mit Friedrich Merz um die Kanzlerkandidatur werde es nicht geben – so oft es Markus Söder im Interview in der Münchner Staatskanzlei betonte, Glauben schenkte ihm Louis Klamroth nicht. "Will er noch oder hat er den Kampf aufgegeben?", diese Frage richtete der Moderator im Anschluss an das Söder-Interview an die Gäste im "Hart aber fair"-Studio.