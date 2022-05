DFB-Pokal-Finale 2022: Wer überträgt Freiburg - Leipzig? Wer kommentiert?

Der SC Freiburg blickt unter Trainer Christian Streich auf eine sehr gute Saison zurück, an deren Ende die Qualifikation für die Europa League und das Pokal-Finale steht. RB Leipzig kam spät in Gang, schaffte es dann unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco aber noch unter die ersten vier und damit in die Champions League. In der Europa League schafften es die Sachsen bis ins Halbfinale, im DFB-Pokal erneut ins Endspiel. Dort stand RB Leipzig schon 2021 (Niederlage gegen Borussia Dortmund) und 2019 (Niederlage gegen Bayern München). Für Freiburg ist es hingegen das allererste DFB-Pokal-Finale.