"Die Giovanni Zarrella Show": Gäste und alle Infos zur neuen Schlager-Show

Vor zwei Wochen stand Giovanni Zarrella erstmals in der "Beatrice Egli Show" im Ersten auf der Bühne, nun lädt der Entertainer die DSDS-Gewinnerin des Jahres 2013 zum Gegenbesuch in seine eigene ZDF-Sendung "Die Giovanni Zarrella Show" ein. Passend zum ersten Mai-Wochenende wird die im Februar in Friedrichshafen aufgezeichnete Sendung diesmal als "große Tanzparty" deklariert.

Die Giovanni Zarrella Show Musikshow • 03.05.2025 • 20:15 Uhr

Für musikalische Unterhaltung aus dem Schlager-Genre sorgen neben Egli unter anderem Michelle, Roland Kaiser, Inka Bause, Ella Endlich, Lou Bega, Bernhard Brink und Neonlicht. Auch "Der Bergdoktor"-Star Mark Keller beweist einmal mehr sein musikalisches Talent. Thomas Anders feiert in der "Giovanni Zarrella Show" 40 Jahre Modern Talking, und Schlagerlegende Peggy March präsentiert ihren 60 Jahre alten Hit "Mit 17 hat man noch Träume" in einer neuen Duett-Version mit Oli P. Schauspielerin und Komikerin Annette Frier verwandelt gemeinsam mit Soulsänger Stefan Gwildis den Sinatra-Klassiker "Something Stupid" in die augenzwinkernde deutsche Version "Sowas Blödes".

Nationale Popstars und internationale Kompanien Doch bei Giovanni Zarrella dreht sich nicht alles um den Schlager: Mit Max Giesinger, Alvaro Soler und Joris sind auch drei der aktuell angesagten deutscher Pop-Sänger vertreten. Ebenfalls am Start sind die Newcomerin SOPHIA und die internationale Formation The Ten Tenors. Ein besonderes Show-Spektakel darf mansich von der irischen Tanzformation Lord of the Dance versprechen.

Ein persönliches Highlight erwartet Giovanni Zarrella beim Wiedersehen mit Detlef Soost: Als Choreograf war der heute 54-Jährige maßgeblich am Erfolg der einstigen deutschen R'n'B-Pop-Castingband Bro'Sis beteiligt, durch die Anfang der 2000-er auch Giovanni Zarrella bekannt wurde. Nun stehen Zarella und Soost gemeinsam auf der Bühne.

Die Giovanni Zarrella Show – Sa. 03.05. – ZDF: 20.15 Uhr