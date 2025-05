"Denn sie wissen nicht, was passiert": Die Live-Show mit Schöneberger, Jauch und Gottschalk kehrt zurück

Wie lang werden sie diesmal überziehen? Es ist wieder Zeit für die Frage, die den Sender ins Schwitzen bringt und das Publikum charmant unterhält. Erstmals in diesem Jahr lassen sich Barbara Schöneberger , Günther Jauch und Thomas Gottschalk von ihrer eigenen Samstagabendshow überraschen. Auch in der 46. Ausgabe des anarchischen RTL-Formats "Denn sie wissen nicht, was passiert" wird das Unvorhersehbare zum Konzept erhoben, wenn die drei Entertainment-Urgesteine live improvisieren und ihre Showklasse unter Beweis stellen müssen.

Die letzte Ausgabe unter dem Motto "Fröhliche Weihnachten" endete erst 00.50 Uhr – und das trotz vorheriger Aufzeichnung. Wird die 1-Uhr-Marke in der neuen Staffel, die nach zuletzt mehreren aufgezeichneten Folgen nun wieder live übertragen wird, geknackt werden? Wahrscheinlich kommt es darauf an, wie viel Freude am Spiel die "drei ahnungslosen Moderatoren ohne Plan" (RTL) diesmal an den Tag legen.