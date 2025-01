"Die Wahrheit über unsere Rente": Kritik zur ZDF-Doku mit Axel Milberg

Fast ein Viertel des Bundeshaushalts fließt mittlerweile in die Finanzierung der Rente. Ein gewaltiger Batzen! 2023 wurden für die Rentenversicherung rund 108 Milliarden Euro eingeplant. Dabei wird es jedoch nicht bleiben. Weil die geburtenstarken Jahrgänge der Deutschen, die so genanten Babyboomer, nach und nach in Rente gehen, droht das angeschlagene System vollends zu kollabieren. In den 60-ern kamen in Deutschland noch sechs Beitragszahler für einen Rentner auf. 2030 müssen Berechnungen zufolge anderthalb Erwerbstätige den Ruheständler finanzieren. Wie soll das gehen? Jochen Breyer hat sich für die ZDF-Doku "Die Wahrheit über unsere Rente" auf die Suche nach Lösungen begeben. Welche Möglichkeiten haben wir? Wie gehen andere Länder das Problem an – und welche Methoden sind vielversprechend? Um Antworten zu finden, reist Breyer unter anderem nach Japan, eine der ältesten Gesellschaften der Welt und ebenfalls eine klassische Industrienation. Hier kennt man das Problem der Deutschen schon etwas länger.