"Dschungelcamp"-Allstars: Welche Promis sind dabei? Alle Infos hier

In diesem Sommer gibt es einen Nachschlag vom RTL-"Dschungelcamp". Das 20. Jubiläum des TV-Klassikers feiert der Sender mit der Special-Ausgabe "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden". Wer wird dabei sein, wann geht es los und was sollte man über die neue Staffel wissen? Hier gibt es alle Infos.

Bei der Wiedersehens-Show der letzten Staffel im Februar haben Sonja Zietlow und Jan Köppen die besondere Ausgabe des "Dschungelcamps" angekündigt. Schon im Mai sollen die Dreharbeiten in Südafrika beginnen. Einige Fans kennen den Ort bereits. In Corona-Zeiten wurde auf die Location im Swadini Nationalpark am Blyde River Canyon ausgewichen. Nicht umsonst wurde das Format "Showdown der Dschungel-Legenden" genannt, denn zwölf ehemalige Dschungelcamp-Bewohner aus den vergangenen 20 Jahren nehmen ein zweites Mal an dem TV-Abenteuer teil.