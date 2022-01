Dschungelcamp-Sieger 2022: Nur zwei Kandidaten haben Chancen auf die Krone

Wer wird Dschungelkönig 2022 und damit Nachfolger von Prince Damien? Diese Frage beschäftigt Kandidaten und Zuschauer der 15. Staffel von " Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! ". Ganz ohne Spoiler glauben wir, die Antwort schon zu kennen. Denn schaut man sich die bisherigen Folgen an, gibt es nur zwei Kandidaten, die überhaupt in Frage kommen. Apropos Prince Damien: Alle bisherigen IBES-Sieger finden Sie hier im Überblick.

Bleiben als nur zwei Kandidaten als mögliche "Dschungelcamp"-Sieger: Harald Glööckler und Filip Pavlovic. Was spricht für sie und was spricht gegen sie? Wir haben den Check gemacht.

Warum wird Filip Pavlovic Dschungelkönig?

Der frühere "Bachelor"-Kandidat – Fan des FC St. Pauli, wie er in der fünften Folge verraten hat – gibt sich als Teamplayer. Filiip kommt prinzipiell mit jedem aus, geht aber Streit auch nicht aus dem Weg. Immer wieder ermutigt er seine Mit-Camper vor den Prüfungen und steht parat, wenn Trost gebraucht wird. Filip hat sich zudem sein Ticket für das "Dschungelcamp" durch seinen Sieg in der Ersatz-Dschungelshow gesichert. Auch vor einem Jahr entschieden die Anrufer. Das zeigt: Der Mann kommt bei den Zuschauern an.