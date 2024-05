Eurovision Song Contest 2024: Alle Finalisten im Überblick!

Im schwedischen Malmö wird 2024 der Eurovision Song Contest ausgetragen. Hier findest du alle wichtigen Infos rund ums Event!

Zwanzig der insgesamt 26 Länder mussten sich über eine der beiden Halbfinalshows fürs Finale qualifizieren. Allein der Vorjahressieger sowie die sogenannten Big-Five-Länder sind immer im Finale dabei. Hier findest du die wichtigen Termine im Überblick:

ESC-Finale: Samstag, 11. Mai, 21 Uhr Deutscher ESC-Kandidat Seit dem 16. Februar steht fest: Sänger Isaak wird Deutschland mit seinem Song „Always On The Run“ vertreten. Nachdem Deutschland im letzten Jahr mit der Metal-Band Lord of the Lost auf dem letzten Platz landete, versucht man es in diesem Jahr wieder mit einem eher klassischen Popsong. Deutschland muss sich wie gewohnt nicht im Halbfinale qualifizieren und tritt direkt im Finale an.



TV-Übertragung Das ESC-Finale wird wie gewohnt ab 21 Uhr in der ARD übertragen. Die beiden Halbfinal-Sendungen liefen nicht im Free-TV, waren aber kostenlos über eurovision.de und in der ARD Mediathek streambar. Ab 20.15 Uhr läuft in der ARD außerdem der ESC-Countdown.

Die 26 Finalisten in der richtigen Reihenfolge Die „Big Five“ Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und das Vereinigte Königreich sowie das Gastgeberland Schweden hatten von Anfang an einen Platz im Finale sicher. Die übrigen Länder haben sich übers Halbfinale qualifiziert: