Höhle der Löwen 2021: Pitches, Deals, geplatzte Deals der 10. Staffel

Grundriss in Lebensgröße: Gissou Ataee (27), Lucas Nummer (27) und Maximilian Mühlegg (26) möchten Quadratmeterzahlen und Baupläne zum Leben erwecken. Mit acht Hochleistungs-Beamern, die an der Decke einer 600 qm großen Halle in München angebracht sind, werden Grundrisse der Neubauimmobilien in Lebensgröße auf den Boden projiziert. Um weiter expandieren zu können, benötigte das Gründer-Trio 300.000 Euro und bot dafür 20 Prozent der Firmenanteile an.