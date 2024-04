Martin Rütter verärgert über Frauchen mit Saubereitszwang: "Ihm ist das piepschnurzegal"

Frauchen Mary-Joe will ihren 85 Kilo-Bernhardiner Ruffy ständig baden. Martin Rütter ist von ihrer Waschsucht so gar nicht begeistert.

Raketenbeschuss und Anschläge: Israel befindet sich in einer schwierigen Lage. Doch die "Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel denkt nicht an einen Umzug.

Andrea Kiewel will nicht zurück: "Ich lebe in Israel, weil ich das will"

Frauchen Mary-Joe hat als Friseurmeisterin stets ein Auge auf das Äußere ihres Hundes: "Der sieht aus wie Schwein, lass uns den mal baden!", sagt sie zu ihrem Mann, als der mit Ruffy vom Gassi nach Hause kommt. Martin Rütter muss lachen – er sieht die Notwendigkeit so gar nicht: "Wenn das jetzt schon der Anlass zum Baden ist, dann müsste ich meine Emma dreimal am Tag baden", sagt der Hundetrainer und spielt damit auf seine eigene Hündin an, die offenbar auch gern im Dreck wühlt. Doch Mary-Joe zieht ihr Wellness-Programm für Ruffy durch: Bei einem Hund von 96 Zentimeter Schulterhöhe und über 80 Kilo dauert so eine Badesession schon mal gern eine halbe Stunde.

Nach ein paar Tagen machen Ruffys Menschen den Praxistest im Garten – und der geht gehörig in die Hose: Martin Rütter hatte bereits zuvor abgewunken: "Das braucht man von der Größe her ja gar nicht auszuprobieren", so der Hundetrainer beim Anblick des offensichtlich zu kleinen Produkts. Auch Herrchen Philipp zweifelt mittlerweile stark an seinem Online-Kauf: "Wenn ich mir den Greifer so anschaue und dann den Hund ... ich glaube, das wird nichts", sagt er. Mary-Joe findet deutlicherer Worte: "Das ist der letzte Sch...!"