Olympia 2020/21 im TV: die Experten und Teams von ARD, ZDF und Eurosport

ARD und ZDF sind dennoch mit einem Team in Tokio vor Ort. Die beiden Sender teilen sich ein TV-Studio an der Tokyo Bay. Das Studio befindet sich im "Nations Village" in unmittelbarer Nähe zum Olympischen Dorf. Von hier aus begrüßen die Moderatoren Jessy Wellmer und Alexander Bommes (ARD) sowie Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne (ZDF) die Zuschauer ab dem späten Abend bzw. frühen Morgen deutscher Zeit.