Oscars 2021 im TV: ProSieben überträgt Preisverleihung live

Seit mehr als einem Jahr hält die Corona-Krise die Welt nun schon in Atem. Unzählige Veranstaltungen wurden abgesagt, viele Länder befinden sich in einem gefühlt nie enden wollendem Lockdown. Vor diesem Hintergrund ist es umso tröstlicher, dass zumindest an einer inzwischen altbewährten Tradition im deutschen Fernsehen festgehalten wird: Wenn am kommenden Sonntag, 25. April, in Los Angeles die 93. Academy Awards verliehen werden, ist ProSieben, wie gewohnt, live vor Ort mit dabei.

Die Verleihung der Oscars 2021 sollte ursprünglich bereits am 28. Februar stattfinden, wurde dann aber wegen der anhaltenden Corona-Pandemie verschoben. Aufgrund der Abstandsregeln und der in vielen Ländern geltenden Reisebeschränkungen findet die Verleihung in diesem Jahr an mehreren Austragungsorten parallel statt: Die eigentliche Preisverleihung soll im wichtigsten Bahnhof der Filmstadt, der Los Angeles Union Station, über die Bühne gehen. Medienberichten zufolge ist sie im Stil eines Films geplant – die Spannung ist groß. Zudem soll es Live-Schalten an weitere Austragungsorte, etwa ins Dolby Theatre Hollywood sowie nach London geben. Die Moderation der Veranstaltung werden 15 Stars, darunter die Oscar-Preisträger Renée Zellweger, Joaquin Phoenix, Brad Pitt und Laura Dern, übernehmen.

In diesem Jahr werden die Academy Awards in insgesamt 23 Kategorien verliehen. Zu den größten Favoriten zählen die Filmbiografie "Mank" von David Fincher (nominiert in zehn Kategorien, darunter "Bester Film" und "Beste Regie"), "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Minari – Wo wir Wurzeln schlagen", "Nomadland", "Sound of Metal" und "The Trial of the Chicago 7" (nominiert in jeweils sechs Kategorien).