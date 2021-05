Sing meinen Song 2021: Teilnehmer, Songs, Sendetermine bei VOX

Zum achten Mal treffen sich Musiker zum "Tauschkonzert" bei VOX. Erstmals wurde die Show in Deutschland gedreht. Hier finden Sie alle Infos zur achten Staffel von "Sing meinen Song".

Wegen der Corona-Pandemie reisten die Künstler diesmal nicht nach Südafrika, gedreht wurde stattdessen an der schönen Ostsee. Der guten Stimmung und den Gänsehautmomenten, für die die Sendung bekannt ist, sollte das aber keinen Abbruch tun.

Singer-Songwriter Johannes Oerding ist in diesem Jahr der Gastgeber. Er war 2019 bereits Teilnehmer der VOX-Show. Auch Gentleman ist bei "Sing meinen Song" kein Unbekannter. Der Reggae-Künstler nahm 2017 beim "Tauschkonzert" und wurde dadurch zu seinem ersten deutschsprachigen Album inspiriert.

20. April, Folge 1: DJ BoBo

27. April, Folge 2: Joris

4. Mai, Folge 3: Nura

11. Mai, Folge 4: Ian Hooper / "Mighty Oaks"

18. Mai, Folge 5: Stefanie Heinzmann

25. Mai, Folge 6: Gentleman

1. Juni, Folge 7: Johannes Oerding

8. Juni, Folge 8: Duette

Welche Songs singen die Teilnehmer?

In jeder Folge steht ein anderer Teilnehmer im Mittelpunkt. Die "Sing meinen Song"-Künstler interpretieren seine Lieder neu. Am Ende der Folge entscheidet der Künstler, dessen Songs gesungen wurden, welche Interpretation ihm am besten gefallen hat.