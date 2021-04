Sing meinen Song 2021: die Teilnehmer, Sendetermine und Songs der 8. Staffel

Zum achten Mal treffen sich Musiker zum "Tauschkonzert" bei VOX. Erstmals wurde die Show in Deutschland gedreht. Hier finden Sie alle Infos zur achten Staffel von "Sing meinen Song".

Wegen der Corona-Pandemie reisten die Künstler diesmal nicht nach Südafrika, gedreht wurde stattdessen an der schönen Ostsee. Der guten Stimmung und den Gänsehautmomenten, für die die Sendung bekannt ist, sollte das aber keinen Abbruch tun.

Wer sind die Teilnehmer?

Singer-Songwriter Johannes Oerding ist in diesem Jahr der Gastgeber. Er war 2019 bereits Teilnehmer der VOX-Show. Auch Gentleman ist bei "Sing meinen Song" kein Unbekannter. Der Reggae-Künstler nahm 2017 beim "Tauschkonzert" und wurde dadurch zu seinem ersten deutschsprachigen Album inspiriert.

Die Teilnehmer im Überblick:

Gastgeber Johannes Oerding

Reggae-Star Gentleman

DJ BoBo

Stefanie Heinzmann

Singer-Songwriter Joris

Ian Hooper (Frontmann der Folk-Band "Mighty Oaks")

Sängerin und Rapperin Nura

In einer Bildergalerie stellen wir die "Sing meinen Song"-Teilnehmer vor.

Wann sind die Sendetermine?

Die neuen Folgen laufen ab 20. April immer dienstags bei VOX. Im Premiumbereich von Streaming-Anbieter TVNOW stehen die neuen Folgen schon sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung als Stream bereit. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos bei TVNOW abrufbar.

20. April, Folge 1: DJ BoBo

27. April, Folge 2: Joris

4. Mai, Folge 3: Nura

11. Mai, Folge 4: Ian Hooper / "Mighty Oaks"

18. Mai, Folge 5: Stefanie Heinzmann

25. Mai, Folge 6: Gentleman

1. Juni, Folge 7: Johannes Oerding

8. Juni, Folge 8: Duette

Welche Songs singen die Teilnehmer?

In jeder Folge steht ein anderer Teilnehmer im Mittelpunkt. Die "Sing meinen Song"-Künstler interpretieren seine Lieder neu. Am Ende der Folge entscheidet der Künstler, dessen Songs gesungen wurden, welche Interpretation ihm am besten gefallen hat.

Folge 1 - DJ Bobo (20. April)

Stefanie Heinzmann – "Love Is All Around"

Nura – "Freedom"

Joris – "There Is A Party"

DJ BoBo – "Colors Of The World"

Ian Hooper – "Life Goes On"

Gentlemen – "Let The Dream Come True"

Johannes Oerding – "Pray"

Folge 2 - Joris (27. April)

DJ BoBo - Herz über Kopf

Gentleman - Im Schneckenhaus

Stefanie Heinzmann - Signal

Joris - Willkommen Goodbye

Johannes Oerding - Glück auf

Nura - Bis ans Ende der Welt

Ian Hooper - Du

Folge 3 - Nura (4. Mai)

DJ BoBo - On Fleek

Gentleman - Kein Bock

Johannes Oerding - Ohne Sinn

Nura - Niemals Stress mit Bullen

Stefanie Heinzmann - Babe

Ian Hooper - Auf der Suche

Joris - Habibi

Die Songübersicht zu den weiteren Folgen folgt.

Gibt es wieder ein Album zur Sendung?

Ja natürlich, denn die Alben verkaufen sich gut. Die bisher erschienenen 13 Alben zur Sendung erreichten laut VOX insgesamt achtfachen Gold- und sechsfachen Platinstatus und weit über 300 Mio. Streams. Am 7. Mai 2021 erscheint "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Vol. 8" als Super Deluxe Digipack mit den 42 Tauschsongs und acht Duetten auf insgesamt drei CDs.