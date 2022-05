"Sing meinen Song": Cry a little more mit Kelvin Jones

In der vierten Folge der aktuellen "Tauschkonzert"-Staffel werden die Songs von Kelvin Jones performt und von den Musikern auf ganz neue Art und Weise interpretiert. Wie so häufig bei "Sing meinen Song" bleibt dabei kaum ein Auge trocken. Besonders emotional für den 27-jährigen Sänger ist der Auftritt von Lotte, die seinen Song "Cry A Little Less" (Wein ein bisschen weniger) performt. Der Songtitel ist hier alles andere als Programm! Aber es wird nicht nur Trübsal geblasen, für ordentlich Stimmung sorgen die SDP-Jungs.

Geboren wurde Kelvin Jones, sein bürgerlicher Name ist Tinashe Kelvin Mupani, im afrikanischen Simbabwe. Sein Vater erkannte früh die politischen Unruhen in dem Land, weshalb er nach Großbritannien zog und sich dort einen Job suchte. "Mein Vater hat gesehen, dass es in unserem Heimatland politisch nicht so gut ist (…) und dann sind wir in mein neues Land gegangen. Ich bin unglaublich dankbar dafür, das ist der einzige Grund, warum ich jetzt hier bin", erklärt Kelvin Jones. Im Alter von acht Jahren zog er mit seiner Mutter und seinem älteren Bruder nach.

Musiker zu werden war nicht immer Kelvin Jones' großer Traum. Lange Zeit hoffte er auf eine Karriere als Fußballprofi. "Fußball war mein einziger Traum", sagt er heute. "Ich bin so dankbar dafür, denn ich habe dadurch gelernt, zu arbeiten." Mit 16 spielte er bereits Fußball auf professioneller Ebene. "Musik war nur im Hintergrund. Fußball war das einzige für mich. Mit 16 habe ich aber gemerkt, dass war nur Stress, das ist nicht mein Ding". Daraufhin hängtte der heute 27-Jährige seine Fußball-Karriere an den Nagel und widmete sich seiner Musik.

Durchbruch mit Mega-Hit "Call you home" 2014 veröffentlicht Kelvin Jones seinen Song "Call you Home" auf YouTube. Ein Freund des damals 21-Jährigen postet den Song auch auf dem Internetportal Reddit und das Lied geht viral. Der Song erhält binnen 24 Stunden über eine Millionen Aufrufe und macht Kelvin Jones über Nacht zum Star. Es ist der Anfang zu einer sehr erfolgreichen Karriere.

Und was machen die "Sing meinen Song"-Teilnehmer aus Kelvin Jones' Musik? Den ersten Song performt Clueso. "Love to go" ist der einzige Hit, den Kelvin Jones nicht selbst geschrieben hat. Clueso verwandelt das Lied in eine deutsche Version mit selbstgeschriebenen Zeilen. "Hast du mal den Clueso raushängen lassen", witzelt Sängerin Lotte. Gastgeber Johannes Oerding verwandelt "Only thing we know" in eine Lagerfeuer-Version. Kelvin Jones ist sichtlich gerührt und verdrückt die ein oder andere Träne.

"Don't let me go" hat Kelvin Jones selbst produziert, es ist ein Pop-Song über Liebeskummer. "Ich habe dieses Lied über meine erste Beziehung geschrieben, sie hat leider mein Herz gebrochen", erzählt Kelvin. Elif bringt mit einer deutschen zweiten Strophe ihre ganz persönliche Note mit rein. Nicht nur Kelvin Jones ist gerührt, auch bei Dag-Alexis Kopplin von SDP kullern die Tränen.

Nach der tränenreichen Einlage von Elif brauchen alle ein bisschen Stimmung. Eine Aufgabe für SDP. Das Duo singt den Song "Seventeen", auch sie haben dazu einen deutschen Text gedichtet. Danach reißt Metal-Sängerin Floor Jansen alle mit ihrer Version von Kelvin Jones' großem Hit "Call you home" vom Hocker.